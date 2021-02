Russie: le voyage à Moscou de Borrell s’achève en humiliation pour l’Union européenne

Une vidéo, des expulsions et une fin de non-recevoir : la journée de Josep Borrell a tourné au cauchemar vendredi à Moscou. Le chef de la diplomatie européenne était venu avec une ferme intention : « C’est l’endroit et le moment de parler d’Alexeï Navalny ». Trois jours après la condamnation de l’opposant anti-Kremlin à deux ans et huit mois de prison dans une affaire et alors qu’il comparait devant un tribunal pour une autre affaire, les voix se multiplient en Europe pour dénoncer les agissements de Moscou. Contre l’opposant mais aussi contre les manifestants le soutenant depuis trois semaines : 11.000 personnes ont été arrêtées, un record ; près de 1000 d’entre elles ont déjà condamnées à des peines de détention administrative.