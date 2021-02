Nafi Thiam fait sa rentrée à Gand

Après 11 mois sans compétition – sa dernière sortie remonte au 1er mars 2020, en salle, à Liévin, en longueur–, Nafi Thiam sera au départ du 60m haies du micro-meeting de Gand, ce samedi, où elle affrontera, dans deux courses, Eline Berings et Angel Agwazie. «Je l’attends en 8.35-8.40», indique Roger Lespagnard, son entraîneur, qui rappelle qu’elle a eu «deux bonnes sessions de haies» lors du stage en Guadeloupe, en janvier. Le record personnel de Thiam est de 8.23 (2017). Au cours de la même réunion, on suivra aussi la jeune Rani Rosius sur 60m et le 400m féminin, avec Paulien Couckuyt, Hanne Maudens et Liefde Schoemaker. A Metz, Dylan Borlée ne sera pas le seul Belge en piste. Côté hommes, Robin Vanderbemden (200m), Eliott Crestan (800 m) et Robin Hendrix (3.000m) peuvent surprendre, alors que chez les femmes, les Cheetahs Lucie Ferauge (200 et 400m) et Camille Laus (400m) feront leur rentrée, au même titre que Renée Eykens (800m).