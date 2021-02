34 millions d’euros de pertes pour Anderlecht: les Mauves ont le plus gros déficit financier de la Pro League

La Commission des Licences a annoncé qu’aucun club parmi les 21 professionnels n’avait commis de pertes allant à l’encontre des règles du fair-play financier. Cependant, le solde total pour les 21 clubs en 2020 est dans le rouge : 53,6 millions d’euros de pertes.

Six clubs affichent un résultat positif. Genk, en leader, affiche un bénéfice de 29 millions d’euros sur l’année écoulée. Le FC Bruges est deuxième avec 24 millions d’euros dans le vert. Charleroi, Ostende, Malines et Waasland-Beveren sont les autres clubs en positif.

Les 15 autres clubs professionnels sont dans le rouge et le plus mauvais élève s’appelle Anderlecht. Le club de la capitale affiche une perte de 34,8 millions d’euros, plus que n’importe quel club. Les pertes du Standard sont de 7 millions d’euros.