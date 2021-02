Coronavirus: une réserve de plein air pour les vacances de carnaval

Un bol d’air : campings, villages de vacances et parcs animaliers peuvent rouvrir dès le 13 février. Dans des conditions strictes.

Les villages de vacances, les campings et les parcs animaliers sont les grands « vainqueurs » des décisions du Comité de concertation dans le secteur des loisirs. Ils pourront à nouveau accueillir du public pour les vacances de Carnaval qui débutent fin de la semaine prochaine. Une manière d’aider à soulager les autres points d’attraits touristiques traditionnels (Ardennes et Côte). Et, ainsi, éviter les prises d’assaut d’un public belge contraint à ne pas franchir les frontières du pays ? Mais c’est une autorisation qui arrive une semaine seulement avant les vacances : jouable ?