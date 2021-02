L’Horeca se sent abandonné

Ce vendredi après-midi se déroulait un peu partout dans le pays une manifestation du secteur Horeca. Leurs revendications : une réouverture au mois de mars et des aides financières concrètes et égalitaires et pas de simples prêts. Une cinquantaine de manifestants rien que pour le centre de Bruxelles.

Sur les marches du Mont des arts se rassemblaient à partir de 15h une cinquantaine de représentants du secteur Horeca. Restaurateurs, barman et hôteliers manifestaient une fois de plus, pour une réouverture du secteur au ralenti pour certains, à l’arrêt pour d’autres. Comme les précédentes manifestations, les pancartes « Commerce à remettre » étaient brandies par les restaurateurs. Mais pour de plus en plus de commerçants ce n’est pas une blague, un argument de revendications, c’est la réalité. Une restauratrice se livre, l’aventure s’achève pour elle, son restaurant le LS Coffee Shop est à remettre. Situé dans le centre de Bruxelles, l’établissement est à l’arrêt. « Dix ans d’économie et cinq années de vie familiale sacrifiées en plus pour ça » nous confie-t-elle le cœur lourd. L’équipe se composait de deux employés et trois étudiants qui se retrouvent sans revenu. Les étudiants subissant de plein fouet eux aussi cette crise tant sur le plan psychologique que financier.