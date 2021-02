La vaccination va s’ouvrir progressivement aux plus de 65 ans

Alors que la vaccination dans les maisons de repos se termine, que celle du personnel hospitalier est bien entamée et que celle du personnel de première ligne (médecin, dentiste etc.) est lancée, la Task force interfédérale de vaccination s’est penchée sur la prochaine étape : la phase 1B. Un avis détaillé et précis est en effet sur la table du CIM pour opérationnaliser cette phase dont la date reste à déterminer. Annoncée pour le mois de mars, elle pourrait semble-t-il démarrer plus tôt si les livraisons de vaccins arrivent et que les infrastructures comme les centres de vaccination sont opérationnels.