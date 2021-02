Acquisition d'Essent Belgium par Luminus (2)

Luminus SA et Essent NV ont signé vendredi un accord relatif à l'acquisition par Luminus à 100% d'Essent Belgium, fournisseur de gaz et d'électricité en Belgique, ont indiqué les deux entreprises par communiqué.

Essent Belgium est une filiale d'Essent NV et le 5e fournisseur de gaz et d'électricité du pays avec 520.000 points de fourniture.

La transaction, dont le montant n'a pas été précisé et qui doit encore obtenir l'autorisation des autorités de la concurrence, devrait avoir lieu au deuxième trimestre 2021.

Aucune modification n'interviendra pour les clients d'Essent Belgium ni pour ceux de Luminus, assurent les deux entreprises.

"Cette transaction permettra à Luminus de renforcer sa position de numéro deux dans le marché de fourniture d'énergie en Belgique avec près d'un quart de parts de marché lorsque la transaction sera réalisée", souligne le communiqué.

"Cette acquisition va nous permettre d'accélérer notre développement stratégique et de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants", a souligné Grégoire Dallemagne, CEO de Luminus.