Se faire vacciner durant ses heures de travail

Se faire vacciner, un choix qui ne doit pas être pénalisant. C’est pourquoi les travailleurs (salariés et fonctionnaires) qui se feront administrer le vaccin contre le covid durant leurs horaires de travail, pourront s’absenter durant la période nécessaire tout en étant rémunérés. Syndicats et employeurs se sont accordés sur ce point en Conseil national du travail (CNT). La décision sera validée en Conseil des ministres, la semaine prochaine. « La notion de temps nécessaire indique qu’il ne s’agit pas d’une demi-journée ou d’une journée entière de congé, mais seulement du temps nécessaire pour se faire vacciner », précise la Fédération des entreprises de Belgique (FEB). Le travailleur devra communiquer à l’employeur le créneau horaire durant lequel il se fera vacciner. L’invitation et la confirmation du rendez-vous auront valeur de preuve. Les interlocuteurs sociaux attendent des autorités du pays une campagne de vaccination la plus efficace possible, afin de ne pas perturber l’organisation du travail.