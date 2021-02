Un plan de reprise «pragmatique»

C’est ce vendredi que la Commission européenne a officiellement reçu le « plan de reprise et de résilience » que lui adresse la Belgique. Une « première priorisation provisoire » à ce stade : les demandes belges dépassent de loin le montant de 5,9 milliards de financements européens auxquels le pays a droit. Il y a en effet 7,7 milliards de demandes pour 89 projets émanant tant du fédéral que des Régions et Communautés. Taille moyenne d’un projet : 87 millions d’euros. Beaucoup sont liés « aux grandes villes », actrices et enjeux majeurs de la transition.