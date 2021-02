Euromillions Basket League: cinquième défaite consécutive pour Liège

Limburg United s’est imposé vendredi soir sur le parquet de Liège (82-90) pour le compte de la cinquième journée, en retard, en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.

D’entrée de jeu, Limburg United faisait valoir sa puissance offensive, incarnée par Silas Melson (22 points) et Yannick Desiron (28 points et 8 rebonds) pour rapidement prendre les commandes de la rencontre (18-26). Les Liégeois réagissaient au deuxième acte, grâce à Ioann Iarochevitch (19 points et 7 rebonds), pour réduire l’écart à la pause (44-49). Mais au retour des vestiaires, les visiteurs repartaient de plus belle. Pourtant, les Principautaires ne lâchaient pas, à l’image de Brieuc Lemaire (9 points, 5 rebonds, 5 passes et 5 interceptions), pour revenir à quatre longueurs à une minute de la fin du match (80-84). Il était cependant trop tard pour les joueurs de Lionel Bosco pour renverser la vapeur (82-90).