Elise Mertens en finale du WTA Gippsland Trophy après le forfait d'Osaka

La numéro 1 belge, 20e mondiale, n’a pas du jouer sa demi-finale face à Naomi Osaka. La Japonaise, 3e mondiale, s’est retirée du tournoi. Son adversaire sera l’Estonienne Kaia Kanepi.

«Désolé pour Tennis Australia et pour les supporters de devoir me retirer aujourd’hui», a annoncé Naomi Osaka sur le compte Twitter de la WTA vendredi. «J’ai une blessure tenace et avec la perspective de l’Open d’Australie à l’horizon je dois être prudente. J’ai hâte d’être en compétition la semaine prochaine», a ajouté la lauréate de l’US Open l’an dernier et de cet Open d’Australie en 2019.

Vendredi soir, Naomi Osaka avait paru pourtant en bonne forme dans son quarts de finale contre la Roumaine Irina-Camelia Begu, qu’elle avait battu facilement 7-5, 6-1 en 76 minutes.

Elise Mertens avait elle réussi l’exploit de sortir l’Ukrainienne Elina Svitolina (N.3), 5e joueuse du monde, 6-3, 5-7 et 10/6.