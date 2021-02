Météo: de la neige ce week-end

Samedi, les pluies remonteront progressivement sur tout le pays, mais n’atteindront le nord qu’en fin de journée, avec des maxima de 3 à 9 degrés. La nuit de samedi à dimanche, les pluies s’intensifieront et seront progressivement remplacées par de la neige sur le nord du pays. Dimanche, il fera ensuite nettement plus froid avec des chutes de neige sur le nord et de la pluie sur le sud, prévoit l’Institut royal météorologique. La semaine prochaine s’annonce très froide avec un temps un peu plus sec.

Ce samedi, les pluies continueront leur lente progression vers le nord et arroseront finalement la plupart des régions en soirée. Les quantités de précipitations seront plus importantes sur la moitié sud. Les maxima varieront entre 3 et 9 degrés. Les températures baisseront en cours de journée pour se situer en fin de journée entre 2 degrés en Campine et 6 degrés sur les régions proches de la France. Le vent de nord-est deviendra modéré à parfois assez fort dans la région côtière et sur le nord du pays.