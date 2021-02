Christopher Plummer, un acteur qui avait de la prestance

Christopher Plummer est décédé ce vendredi chez lui à Weston dans le Connecticut, des suites d’une mauvaise chute. L’acteur canadien avait 91 ans.

Né le 13 décembre 1929 à Toronto, c’est sur les planches et pour la télévision dès les années 50 qu’il fait ses débuts, jouant notamment du Shakespeare. Il apparaît pour la première fois au grand écran en 1958, aux côtés d’Henry Fonda dans Stage struck (Les feux du théâtre), un mélodrame signé Sydney Lumet. Sept ans plus tard, il interprète le sévère capitaine Von Trapp dans The sound of music (La mélodie du bonheur), et il connaît là son premier grand succès au cinéma. Avant de revenir finalement sur son commentaire, il dira longtemps n’avoir pas aimé ce film de Robert Wise… qui compte encore parmi les souvenirs d’enfance de bien des quinquas d’aujourd’hui !