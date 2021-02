Ligue 1: OM-PSG, un «Classique» sur un volcan

Le match le plus chaud de l’année, toujours, mais dans un contexte encore plus brûlant que d’habitude: Marseille reçoit dimanche le Paris SG pour le «Classique» de la Ligue 1, que le club provençal aborde au bord de l’implosion.

En tout début de saison, le match aller au Parc des Princes avait montré que, malgré le Covid-19 et la jauge de 5.000 spectateurs, le choc entre les deux rivaux restait capable de générer autant d’électricité qu’un orage d’été.

Chambrages entre joueurs ou entre supporters et joueurs, accusations de racisme, fautes grossières, bagarre générale et une avalanche de cartons jaunes et rouges pour finir: on avait peu parlé de football dans ce match remporté par l’outsider marseillais (1-0).

L’OM peut-il refaire le coup? Les joueurs qui se présenteront dimanche au Vélodrome ont en tous cas été secoués par huit jours d’une crise spectaculaire, même selon les standards élevés du club olympien.