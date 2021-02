Les Red Lions réalistes confortent leur domination sur la Pro League

Après le succès de ce vendredi (2-3), la Belgique souhaitait confirmer ses bonnes intentions lors de la seconde manche face à l’Espagne. Avec John-John Dohmen comme capitaine afin d’honorer sa 400e sélection internationale et 4 nouveaux visages sur le terrain suite à la rotation habituelle dans le noyau (Tanguy Cosyns, Augustin Meurmans, Thibeau Stockbroekx, et Nicolas Poncelet), les visiteurs prenaient, à nouveau, l’initiative et se montraient les plus dangereux dès l’entame des débats avec 2 p.c. dans les 60 premières secondes de jeu. A la 10e minute, Simon Gougnard lançait alors les hostilités en ouvrant la marque. Au quart d’heure, les Espagnols obtenaient un premier penalty. Celui-ci était mal négocié mais Pau Quemada parvenait à envoyer la balle dans le plafond. Toutefois, le but était annulé logiquement par le duo arbitral (1e tir au but au-dessus de la planche).