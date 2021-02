Bruxelles: plusieurs suspects inculpés pour avoir frappé, ligoté et jeté un homme dans le canal

Cinq suspects ont été appréhendés jeudi matin à Molenbeek-Saint-Jean pour avoir frappé, ligoté et jeté dans le canal de Bruxelles, le 28 août dernier, un jeune homme de 19 ans, selon une information publiée samedi par Sudinfo. Le média avance que les auteurs auraient agi à la suite de coups portés sur un enfant par la victime. Le jeune homme est parvenu à se libérer. Le parquet de Bruxelles a confirmé, samedi après-midi, l’interpellation de quatre majeurs et un mineur.

Deux des suspects majeurs ont été libérés sous conditions. Ils ont été inculpés comme auteur ou coauteur de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail, avec préméditation, et de vol avec violences en bande et avec arme, a précisé le parquet de Bruxelles.