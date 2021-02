Athlétisme : record de Belgique et qualification pour l’Euro en salle pour Eliott Crestan

Le Profondevillois Eliott Crestan a remporté la course du 800m au meeting de Metz ce samedi après-midi. Crestan a battu son record indoor d’une seconde et valide en même temps son billet pour l’Euro en salle senior de Torun début mars. Il devient également le nouveau recordman de Belgique.

Quelle course et quelle rentrée ! Eliott Crestan a surpris tout le monde ce samedi après-midi dans la Moselle au meeting indoor de Metz. Le Lesvois a tout simplement été le plus fort dans sa première course de la saison. Parti au couloir 2, Crestan s’est retrouvé en fond de groupe en début de course. Il a suivi le rythme pour entamer le dernier tour en quatrième position. Dans le dernier virage, Crestan a dépassé le duo de tête pour maintenir son avantage dans l’ultime ligne droite.

Un temps canon de 1.46.40 pour l’athlète du SMAC qui signe un nouveau record personnel (1.47.43 datait de 2020 à Glasgow), un nouveau record de Belgique (il efface Joeri Jansen en 2004 avec 1.46.46) et surtout décroche les minima pour le championnat d’Europe indoor qui se déroulera à Torun (Pologne) début mars. Premier objectif accompli, et rapidement, donc pour Eliott Crestan.