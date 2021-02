Charleroi veut «rester sur cette dynamique»

Après avoir connu un sérieux creux pendant un gros mois (1 point sur 18), le Sporting de Charleroi a enfin repris sa marche en avant, en retrouvant le chemin du succès en championnat avant de valider son billet pour les 8es de finale de la Coupe de Belgique ce mercredi. Une victoire contre Zulte Waregem ce dimanche est plus qu’espérée pour les Sambriens, histoire de se relancer complètement dans la course au Top 4.

Comme en décembre dernier, le Sporting visera la passe de trois victoires d’affilée, ce dimanche face à Zulte Waregem. Après leur victoire convaincante à Courtrai (1-3) en championnat et le succès beaucoup plus étriqué contre Westerlo (1-0) mercredi en Coupe de Belgique, les Zèbres auraient en effet le bon goût de confirmer, histoire de ne pas perdre de précieuses unités dans la lutte pour le Top 4, alors que Bruges et Genk se dresseront notamment sur la route des Carolos en ce mois de février.

« Que nos efforts se traduisent par de bons résultats est toujours positif, évidemment », appréciait ce vendredi le coach carolo, Karim Belhocine, au moment d’évoquer la rencontre à venir. « On va essayer de rester sur cette dynamique et faire le maximum pour la prolonger. »