D1A: le Standard et OHL se quittent sur un partage (1-1)

Le Standard et OHL ont partagé l’enjeu 1-1 lors de la 24e journée deD1A. Le Standard est 5e (39 pts), OHL 9e (37 pts).

Le Standard de Liège accueillait Oud-Heverlee Louvain samedi soir lors de la 24e journée de Jupiler Pro League. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul (1-1).

La soirée commençait fort pour le Standard : sur une remise de Hugo Siquet, Joao Klauss était à la réception dans les six mètres mais la reprise de l’attaquant brésilien était miraculeusement sauvée par Rafael Romo (4e). Plus tard, Klauss recevait un autre ballon dans la surface mais était incapable d’en redresser le trajectoire (27e).

En deuxième période, sur une jolie action collective, Xavier Mercier déposait le ballon sur le crâne de Thomas Henry qui ne se faisait pas prier et ouvrait le score avec son 16e but de la saison (60e). En fin de rencontre, Klauss se rattrapait après ses deux gros ratés de la première période et égalisait en déviant victorieusement un centre de Jackson Muleka (84e).