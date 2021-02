Mbaye Leye frustré après Standard-OHL (1-1): «Une équipe en face de nous qui a refusé le jeu»

Mbaye Leye était particulièrement agacé à l’issue du partage concédé par son Standard face à Louvain (1-1). Pas contre ses joueurs, au contraire, mais plutôt contre son adversaire et plus particulièrement Marc Brijs, le coach louvaniste, qui a une nouvelle fois changé un joueur de son équipe juste avant le début de rencontre, ce qui devient une habitude. « Je suis content du match des joueurs. Quand vous avez en face de vous une équipe qui refuse le jeu, qui use des contre-attaques, ce n’est pas évident. C’est leur droit de jouer comme ça, mais je ne veux pas que mon équipe joue de cette façon. Notre première mi-temps est à l’image de ce que nous voulons montrer. Mais au final, ce sont deux points de perdus car quand vous avez autant de possession de balles et que vous avez des occasions, vous vous attendez à gagner. »