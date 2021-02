Les bulletins des Rouches contre OHL: Klauss a eu le mérite de ne pas se décourager

6 Bodart : il n’a pas une intervention importante à effectuer en première période, avant de ne rien pouvoir faire sur le but de Henry et d’être sauvé pour son montant à la 76e. Décisif à la 88e en repoussant un coup-franc de Raeymaekers.

6 Siquet : s’il a perdu quelques ballons faciles, il s’est montré généreux dans l’effort, toujours disponible, et a multiplié les courses sur son flanc droit. Un assist pour Klauss en tout début de partie.

6 Bokadi : solide dans les duels, il n’a pas laissé grand-chose à Henry, sauf une fois, mais elle est décisive, lorsqu’il est pris entre Malinov et le buteur louvaniste sur le centre de Mercier et le but du 0-1.

6,5 Laifis : sobre, propre et efficace, bien en place, il a fait le job sans commettre de grosses erreurs.