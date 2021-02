Elise Mertens remporte le Gippsland Trophy: «Ça me donne un superbe boost avant le premier Grand Chelem de la saison»

Le tennis belge s’est levé tôt, ce dimanche, pour fêter le 6e titre en simple de la carrière d’Elise Mertens (25 ans et 20e mondiale), à Melbourne ! La Limbourgeoise a remporté le « Gippsland Trophy », une épreuve disputée à Melbourne Park en guise d’ultime préparation à l’Open d’Australie qui débute ce lundi. Elle s’est imposée en deux sets 6-4, 6-1 et après 1h10 de jeu en finale face à l’Estonienne Kaia Kanepi, 35 ans, 94e mondiale. Voilà qui ponctue une superbe semaine pour Mertens qui avait battu vendredi, en quart, l’Ukrainienne Elina Svitolina, soit la 5e victoire de sa carrière face à une top 5, avant de bénéficier du forfait, samedi, de la Japonaise Naomi Osaka (3e mondiale). Elise a disputé, ce dimanche la 9e finale de sa carrière sur le circuit WTA, et elle compte donc désormais six titres en simple à son palmarès, après Doha (2019), Hobart (2017 et 2018), Lugano (2018) et Rabat (2018). Elle restait sur deux défaites en finales en 2019, à Prague (Halep) et à Linz (Sabalenka).