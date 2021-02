Pouvoir recharger son téléphone tout en se déplaçant et sans câble, en théorie c’est possible, mais c’est loin d’être une solution efficace.

On croirait la publicité sortie tout droit d’un rêve de Nickla Tesla : finies les prises électriques. Exit les câbles. Pour remplacer tout cela, un appareil de la taille d’un minibar d’hôtel et bardé d’antennes envoie des ondes radio en direction du smartphone. Ce dernier, équipé de capteurs dédiés, les convertit alors en énergie et recharge ainsi sa batterie.