Au sommet de son art avec le Club de Bruges, pourquoi Noa Lang a-t-il quitté l'Ajax pour rejoindre la Belgique? (vidéos)

Noa Lang a une fois de plus ébloui toute la Belgique de son talent ce samedi, en inscrivant les deux seuls buts de la victoire du Club de Bruges en déplacement à Waasland-Beveren (0-2). Élu joueur du mois de janvier en D1A, le Néerlandais de 21 ans compte déjà 11 buts et 7 passes décisives en à peine 18 matches de championnat, dont 8 goals et 5 assists sur ses 8 dernières sorties. Des statistiques époustouflantes qui posent la question suivante : pourquoi l’Ajax, excellent club formateur habitué à réaliser de grosses plus values en vendant ses joueurs, s’est-il débarrassé d’un tel talent pour 6 millions d’euros, il y a quatre mois à peine ?