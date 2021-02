Météo: pourquoi le thermomètre va descendre jusqu’à -15 degrés dans les prochains jours

Des chutes de températures pouvant aller jusqu’à -15 degrés. Autant dire que dans les prochains jours, les doudounes, bonnets et autres gants seront fortement conseillés avant de mettre le nez dehors. Concrètement, à partir de ce lundi et au moins jusqu’à mercredi, l’IRM prévoit que la masse d’air devrait nettement se refroidir avec des températures maximales restant négatives sur de nombreuses régions du nord du sillon Sambre-et-Meuse au moins. Sur l’ensemble des provinces flamandes, les températures maximales seront proches voire légèrement inférieures à -3 degrés lundi, mardi et mercredi. Dans le Brabant wallon et le nord du Hainaut, elles tourneront autour de -3 degrés mardi et mercredi. Une situation quasi similaire est prévue pour mercredi pour les provinces de Namur et de Liège. Durant les nuits, la baisse sera radicale. L’IRM envisage des températures comprises entre -5 et -10 degrés, voire moins dans certains endroits.