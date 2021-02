Les Red Lions ont effectué un travail «monstrueux»

Après un stage intensif de 15 jours et 2 nouveaux succès en Pro League face à l’Espagne, la Belgique a bien lancé son année olympique et rien ne semble pouvoir l’arrêter sur sa route vers la médaille d’or.

Si les puristes regretteront, à raison, le manque de maîtrise des Lions lors du dernier quart d’heure du duel avec l’Espagne, samedi, les protégés de Shane McLeod ont démontré que, même s’ils perdaient quelque peu le fil de la rencontre ou de leur structure, ils pouvaient compter sur le meilleur gardien du monde et une défense extrêmement redoutable pour conserver le zéro derrière. Le bilan chiffré de ce retour à la Pro League est parfait avec 2 victoires à ajouter dans leur escarcelle, ce qui permet aux Belges de creuser encore un peu plus l’écart avec les Pays-Bas (9 succès et 3 partages en 13 rencontres).