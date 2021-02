Obispo le révolutionnaire crée sa propre appli payante

entretien

Pascal Obispo a affronté le confinement jeudi en venant à Bruxelles défendre son nouveau projet : non pas un disque mais une appli payante où se trouvera tout son catalogue et bien plus. Un geste à la fois artistique et industriel s’apparentant à un joli pavé dans la mare à l’heure où tous les artistes se plaignent de la faible rétribution des plateformes de streaming et de l’impossibilité actuelle de vivre des concerts.

Cette appli Obispo All Access ne propose pas que de la musique. Elle a pour elle d’être aussi très bien faite avec des contenus divers…