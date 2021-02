Basket: un sans-faute des Cats, mais sans convaincre

Les Cats ont écrit une nouvelle page d’histoire : jamais la sélection nationale n’avait rallié un championnat d’Europe en ne concédant aucune défaite lors des éliminatoires. En battant la Finlande jeudi et le Portugal samedi dans la bulle sanitaire disputée près de Porto, la Belgique, assurée depuis novembre d’une troisième participation consécutive à l’Euro (du 17 au 27 juin, à Strasbourg et Valence), a validé sa première place du groupe, consolidé son ranking mondial (6e) et donc réalisé le sans-faute qu’elle visait malgré l’absence pour blessure de Julie Allemand, l’une des trois leaders, et de Kyara Linskens, l’intérieure la plus imposante. L’équipe du coach Mestdagh en sera récompensée en étant « protégée » le 8 mars lors du tirage au sort du tournoi, versée dans le même chapeau que les pays organisateurs qui sont aussi les favoris, l’Espagne et la France.