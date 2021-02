Mbaye Leye hausse le ton au Standard

Accroché par Louvain (1-1) samedi soir, le Standard perd du terrain au classement. Déçu par ce résultat, Mbaye Leye était également très agacé par l’attitude de son adversaire et plus particulièrement par celle de Marc Brys. Le coach louvaniste a modifié son onze de base à la dernière minute, une habitude chez lui désormais, ce qui a n’a pas plu au Sénégalais.

Depuis qu’il a pris place sur le banc du Standard, l’attitude d’Mbaye Leye est autant scrutée que les premières minutes d’une nouvelle recrue sur le terrain. Sur la ligne de touche, le Sénégalais est rarement très expressif et n’invective que très peu le corps arbitral, au contraire d’un Michel Preud’homme ou d’un Ricardo Sa Pinto, même lorsque les décisions prises sont défavorables à son équipe. Avant et après les rencontres, galanterie et politesse définissent le coach qu’il a décidé d’incarner. Celui qui n’hésite pas à placer quelques mots d’anglais dans son analyse d’après-match pour que son vis-à-vis le comprenne (Paul Clement au Cercle), qui plaisante avec son ami Karim Belhocine derrière les micros à l’issue du choc wallon ou même celui qui se dit ouvertement déçu de ne pas pouvoir interagir face aux journalistes avec l’entraîneur adverse (Alexander Blessin) à l’issue du match à Ostende.