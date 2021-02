Match nul entre le Wolverhampton de Dendoncker et le Leicester de Tielemans, Saelemaekers et Milan écrasent Crotone

Le duel entre Leander Dendoncker et Youri Tielemans s’est terminé par un match nul dimanche dans le cadre de la 23e journée du championnat d’Angleterre (0-0). Les deux Diables Rouges ont joué l’intégralité de la rencontre respectivement avec Wolverhampton et Leicester. Au classement, Leicester est 3e avec 43 points, deux de retard sur Manchester United et 4 sur Manchester City, qui compte deux matches de moins.

En Italie, l’AC Milan a cartonné face à Crotone (4-0) et a repris la première lace à l’Inter Milan de Romelu Lukaku. L’AC Milan a pris la mesure de Crotone grâce à des doublés de Zlatan Ibrahimovic (30e, 64e), qui a ainsi marqué ses 500e et 501e buts en club, et d’Ante Rebic (69e, 70e). Titulaire, Alexis Saelemaekers, qui a été averti (36e), a été remplacé à la mi-temps. Les Rossoneri conservent la tête du classement après la 21e journée avec 49 points, deux d’avance sur l’Inter Milan et 7 sur la Juventus, qui a disputé un match de moins.