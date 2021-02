Genk-Anderlecht: Ait El Hadj donne l’avantage aux Mauves (1-2, direct)

A 18h15, John van den Brom retrouve Anderlecht, 5e, à la Luminus Arena mais cette fois à la tête de Genk, 3e. Les joueurs de Vincent Kompany n’ont ramené que 11 points de leurs douze premiers déplacements, le plus faible bilan de la Jupiler Pro League. Ils restent sur trois partages, dont deux à domicile, et seul but inscrit. La victoire en Coupe au FC Liège (0-2) a peut-être provoqué un déclic.

La compo d’Anderlecht : Wellenreuther, Lawrence, Delcroix, Miazga, Murillo, Cullen, Sambi Lokonga, Ait El Hadj, Bruun Larsen, Nmecha, Amuzu