Wellens et Gilbert enchaînent avec le Tour La Provence

Le niveau de cyclisme de l’Étoile de Bessèges a rappelé le début de la « nouvelle » saison, fin juillet, dès le Tour de Burgos. Les coureurs roulent comme si le calendrier allait s’interrompre la semaine prochaine ou dans un mois. Il est vrai qu’au fil des annulations, mieux vaut en profiter et ce sera certainement le cas de jeudi à dimanche au Tour La Provence. 14 équipes du WorldTour, avec l’ascension du Ventoux jusqu’au Chalet Reynard, on montera d’un cran dans la difficulté. Cette course saluera la rentrée de Julian Alaphilippe et donc aussi celle de son équipe Deceuninck qui n’avait pas reçu d’invitation à Bessèges. Wellens et Gilbert seront, entre autres, également de la partie. Une seule course d’un jour, la classique d’Almeria est en principe programmée en Espagne, le 14 février. Ensuite, le Tour des Alpes Maritimes et du Var, et le Tour des Emirats constitueront les derniers rendez-vous avant la course d’ouverture au circuit Het Nieuwsblad.