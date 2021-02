Open d’Australie: David Goffin tentera d’abord de se rassurer mardi…

Le Liégeois sort d’une année 2020 très difficile (qu’il a terminée par 5 défaites consécutives) et tente de retrouver les bases de son jeu, et du plaisir, en compagnie de son nouveau coach Germain Gigounon. Toujours 14e mondial, on sait qu’il faut parfois peu de chose pour que le nº1 belge nous ravisse ou… nous déçoive. L’an dernier, sa défaite au 3e tour contre le Russe Rublev avait conduit au départ un peu rocambolesque de Thierry Van Cleemput, remplacé par Thomas Johansson qui, lui aussi, a déjà quitté le navire liégeois, preuve d’une certaine navigation en eaux troubles.

Défier un Australien, à domicile au premier tour d’un Grand Chelem, même classé 114e mondial (Alexei Popyrin), n’est jamais une bonne affaire quand vous recherchez encore vos marques. Le nº1 belge tentera avant tout de se rassurer et rassurer les observateurs à Melbourne Park. Il pourrait retrouver un bon test contre le Croate Borna Coric (23e) au 3e tour : à l’heure actuelle, ce serait déjà un beau défi, voire plus si affinités…