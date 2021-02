Désavoué, Francken rate une marche vers le sommet de la N-VA

Tout le monde le donnait gagnant, il a perdu. Theo Francken ne sera pas le dauphin de Bart De Wever. Les parlementaires et militants de la N-VA ont préféré Lorin Parys, député au parlement flamand, et Valerie Van Peel, membre du parlement fédéral, pour occuper la vice-présidence du parti nationaliste. Le score a tout d’une claque, puisque les deux concurrents de Theo Francken ont été élus au premier tour, leur rival ne dépassant pas les 46 %, selon plusieurs témoins, loin devant Assita Kanko, députée européenne et ancienne élue MR passée dans les rangs nationalistes. A la dureté des chiffres s’ajoute aussi le fait que le gros contingent des électeurs est constitué des militants bénévoles des sections locales, que Theo Francken était parvenu à séduire de longue date lors de ses nombreux meetings à travers la Flandre et à Bruxelles.