Eliott Crestan, une victoire et un record inattendus

Hermès Crestan, le père d’Eliott, se souviendra longtemps de ce samedi 6 février 2021. Parti de son domicile de Lesves (Profondeville) en compagnie de son rejeton et de son entraîneur, André Mahy, à 10 h, pour jouer les chauffeurs et les conduire à Metz où avait lieu le meeting Athlélor, il a dû rester dans sa voiture jusqu’à leur retour au pays vers 22 h. En raison des mesures sanitaires anti-covid, il n’a, en effet, jamais pu rentrer dans la salle lorraine et a donc dû se contenter de son smartphone pour suivre le 800 m record de son fils…

« Et, pas de chance pour lui, j’ai mis près de 2h30 à satisfaire au contrôle antidopage qui a suivi avant de pouvoir le rejoindre », ajoute Eliott. « Il avait un peu froid ! »