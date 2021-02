De Belges perspectives en cyclisme

L’appétit des coureurs eut quelque chose de cannibalesque du début à la fin d’une épreuve qui éprouvait des difficultés, jusque-là, à dénicher un entrefilet dans les journaux. Bessèges fut le centre de l’univers du cyclisme sur route et le nombreux public (avec ou sans masque) ne s’y est pas trompé. La Belgique (3), la France (2) et l’Italie (2) ont quant à elles dominé les débats et récolté les premiers bouquets, c’est toujours cela de pris, car ces fleurs compteront dans les semaines qui viennent. La forme, pour les coureurs de classiques, doit déjà être là début février. Et de ce côté-là, les nôtres n’ont pas déçu, loin s’en faut.

Tim Wellens vainqueur en février, ce n’est pas un scoop, simplement une ritournelle hivernale, car le Limbourgeois adore cette période de l’année, quand les conditions climatiques sont moins clémentes. Et cela vaut aussi pour l’automne car son palmarès (ses deux victoires d’étape au Tour d’Espagne en… novembre dernier l’attestent) renseigne aussi des succès prestigieux.