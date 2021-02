Anouar Ait El Hadj, homme du match lors de la victoire d’Anderlecht à Genk: «Je dois encore confirmer»

Le jeune milieu de terrain des Mauves s’est, une nouvelle fois, illustré et a marqué son premier but chez les pros.

Le Sporting d’Anderlecht s’est imposé en déplacement dimanche soir sur la pelouse de Genk (1-2). Trois points qui permettent aux Mauves de revenir à la quatrième place du classement général alors qu’il ne reste que quatre journées dans la phase classique.

Anouar Ait El Hadj : « Ca fait plaisir d’être homme du match encore une fois. Je dois confirmer rencontre après rencontre. Je ne suis pas mis directement dans le match (sur l’erreur qui amène le but de Genk, NDLR). Je savais que c’était de ma faute mais je ne me suis pas mis de pression. Il fallait se ressaisir et prendre les trois points ».

« Il y a des gens qui n’arrivent pas à revenir dans le match mais je me dis qu’il reste du temps derrière. Je ne pensais qu’à une chose ‘tirer, tirer’ et je pense que je n’aurais pas dormi si j’avais raté. Je dédie ce match et ce but à toute ma famille. »