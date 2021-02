Vincent Kompany après la victoire d’Anderlecht à Genk: «Content du résultat mais je reste calme»

Le Sporting d’Anderlecht a décroché une victoire importante en championnat lors de son déplacement à Genk dimanche soir. Un succès qui fait du bien au moral des Mauves alors que la fin de la phase classique arrive à grands pas.

Vincent Kompany : « Je pense que les garçons peuvent être fiers de ce qu’ils ont fait aujourd’hui. On est resté soudé à chaque moment du match. On encaisse après deux minutes et on n’a rien changé. On a continué à jouer, à presser et à ne donner aucun espace. On est content du résultat mais je reste calme. C’est le premier match de ce ‘mini-championnat’ ».