Botaka très déçu à Charleroi: «On doit se regarder dans le miroir»

Le résultat final était forcément amer pour les Zèbres ce dimanche, et ce n’est pas Jordan Botaka qui disait le contraire, l’arrière droit soulignant un manque d’efficacité dans les deux rectangles : « Ce match, on doit toujours le gagner. On a d’abord créé deux ou trois occasions durant la rencontre que l’on est obligé de terminer et qu’on ne termine pas. Et on doit être assez mature ensuite pour garder le zéro à la fin du match et ça n’a pas été le cas non plus. On a sans doute manqué de concentration. Et de communication, surtout. Je ne parlerai par contre pas d’erreurs individuelles, parce qu’un but commence toujours quelque part et se finit autre part. On doit tous se regarder dans le miroir et revoir ce qui n’a pas bien fonctionné dans ces dernières minutes. »