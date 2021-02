Charleroi perd encore deux points: «Ce n’est pas la première fois qu’on recule», avoue Benchaib

Il aura fallu moins d’une minute aux Zèbres pour prendre les devants dans la partie, ce dimanche face à Zulte Waregem. Sur une action limpide, qui avait pour origine un long ballon de Botaka, le cuir a fini par arriver dans les pieds de Benchaib, avec le concours de la paire iranienne Rezaei-Gholizadeh, l’ancien Lokerenois concluant avec sang-froid. « À l’entraînement, c’est le genre d’action que l’on essaie de répéter », souriait le joueur de 22 ans après la rencontre. « On échange souvent nos positions, avec Ali (Gholizadeh) et Mama (Fall), en essayant de me trouver entre les lignes. En première mi-temps, les 30 premières minutes ont d’ailleurs été intéressantes à ce titre. Mais on a ensuite reculé et cela a été notre erreur, ce dimanche. Ce n’est pas la première fois que l’on fait ça après avoir marqué. On doit vraiment travailler là-dessus et essayer de continuer à aller de l’avant quand on a la mainmise sur le match. »