Les Zèbres, rois des occasions manquées

Le Sporting de Charleroi a longtemps cru que le but inscrit par Benchaib après un peu plus de 30 secondes de jeu suffirait à signer un troisième succès consécutif toutes compétitions confondues et ainsi se repositionner idéalement dans la course au top 4 avant un calendrier difficile. Un but (très) tardif de Bruno a changé la donne et voilà les Carolos contraints de récupérer ces deux unités dans les semaines à venir. Dès dimanche, contre le leader brugeois ?