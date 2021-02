Coupe d’Allemagne: choc des Borussia en quart de finale

Mönchengladbach accueillera Dortmund et Leipzig recevra Wolfsburg début mars dans des quarts de finale explosifs de coupe d’Allemagne, où les appétits sont aiguisés depuis l’élimination du Bayern en 8e.

Le tirage au sort a été dur pour les favoris : les quatre équipes encore en lice qui évoluent dans le haut du tableau en Bundesliga se rencontreront entre elles les 2 et 3 mars (dates à fixer).

Leipzig, deuxième du championnat après 20 journées, défiera le troisième Wolfsburg, l’une des équipes en grande forme cet hiver.

Dans le « derby des Borussia » entre Dortmund et M’Gladbach, les nerfs seront sans doute plus tendus : les deux équipes (respectivement 6e et 7e) peinent à s’accrocher aux places européennes en championnat, et une victoire en coupe viendrait évidemment sauver leur saison.