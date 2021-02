Ait El Hadj: «Je ne pouvais pas rater cette occasion»

Pour la deuxième fois après le match de Coupe de Belgique remporté à Liège, Anouar Ait El Hadj est reparti avec le titre d’homme du match. « J’ai fait du bon travail et j’espère continuer lors des prochains matches. Le but qu’on prend, c’est un peu de ma faute. J’ai joué trop facilement sur ce coup-là. Je me suis dit que je devais marquer pour me rattraper. J’avais 80 minutes pour le faire. Je ne pensais qu’à une chose à ce moment-là : tirer. Je ne pouvais pas rater cette occasion sinon j’allais mal dormir après le match. J’avais dit que je devais être un tueur et j’ai pu le faire cette fois-ci. J’ai pensé à ma famille après ce but et à tous les sacrifices qu’ils ont faits durant ma jeunesse. »