C’est le joueur le plus utilisé au Sporting.

À chaque fois que Lukas Nmecha se retrouve au sol, on sent qu’un vent de panique traverse le banc de touche anderlechtois. Dimanche, sur la pelouse du Racing Genk, cela est arrivé plus souvent qu’à son tour. Au milieu de la première période, l’attaquant prêté par Manchester City a même été soigné sur le bord du terrain pendant quelques instants.