En principe, par rapport aux éléments qui avaient été énoncés voici trois semaines par son équipe Deceuninck-Quick Step, Remco Evenepoel doit remonter sur le vélo, cette semaine, et peut-être déjà ce lundi. Voici pratiquement un mois, le Brabançon avait dû expliquer, lors de la présentation virtuelle de son équipe en Espagne que sa reprise (prévue au Tour de Valence, compétition depuis annulée) était reportée sine die.

La rééducation du coureur, sévèrement touché lors d’une chute à glacer d’effroi dans la descente du Mur de Sormano sur les hauteurs de Côme (Tour de Lombardie) semblait suivre un protocole accéléré, vu la sévérité des fractures, mais même un sportif de haut niveau ne se remet pas aussi aisément de la fracture la plus compliquée, celle du bassin. Sur le vélo en décembre, et même très bien d’ailleurs, Evenepoel a dû déchanter et repousser son retour à la compétition.