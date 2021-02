Les «Reds» de Liverpool sont en chute libre

Après deux saisons en mode machine de guerre (une Ligue des Champions et le record de points pour un vice-champion en 2019, le premier titre de champion après 30 ans en 2020), Liverpool retombe les pieds sur terre. À moins d’un miracle – auquel plus personne ne va croire du côté d’Anfield après ce 1-4 contre le grand rival de Manchester City –, le titre est déjà perdu et certains s’inquiètent même sur la capacité des « Reds » à terminer… dans le Top 4.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ? Confronté à la grave blessure de Virgil van Dijk à mi-octobre, Jürgen Klopp a voulu rester sourd aux oiseaux de mauvais augure (même si certains d’entre eux étaient des anciens « Reds » mythiques) qui lui prédisaient des lendemains difficiles. Et même si sa foi inébranlable en son groupe (tout en se plaignant de la cadence infernale du calendrier en mode Covid) a longtemps fait des miracles, le coach allemand n’est pas un magicien et l’accumulation des blessures (notamment dans l’axe de la défense) l’a obligé à faire reculer ses médians Fabinho et Henderson et a fini par dérégler la belle mécanique des « Scousers ».