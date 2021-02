Coronavirus: un arrêté publié au Moniteur belge précise les conditions de réouverture des coiffeurs et barbiers

Le Moniteur belge a affiné ce dimanche les conditions de réouverture des coiffeurs et barbiers. L’article 6 de l’arrêté précise ainsi: «les prestations de service des coiffeurs et des barbiers, jusqu'au 28 février 2021 inclus uniquement pour le soin des cheveux, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable déterminé par le ministre du Travail et le ministre des Classes moyennes et des Indépendants conformément à la décision du Comité de concertation en la matière.»

Le Comité de concertation avait dès vendredi fixé des conditions très strictes à la réouverture des métiers de contact non médicaux le 13 février prochain et la liant à des protocoles «renforcés».

Pour rappel, voici un aperçu de ces conditions, qui concernent notamment les salons de coiffure: