Coronavirus: réouverture des campings et parcs de vacances après trois mois de fermeture

Les campings et les parcs de vacances rouvrent ce lundi leurs portes, closes depuis le 3 novembre, en vertu d’une décision prise vendredi par le Comité de concertation.

« Conformément à l’arrêt (rendu le 2 février par le Conseil d’État à propos des maisons de vacances dans les parcs de vacances, des parcs de bungalows et des campings), ces parcs pourront reprendre leurs activités à partir du 8 février selon les mêmes conditions restrictives que les autres types de logement. Cela signifie, entre autres, que leurs restaurants, bars et autres installations communes devront rester fermés », a indiqué la chancellerie du Premier ministre.

Le Conseil d’État avait donné raison à Recread, qui représente des exploitants de campings et parcs de vacances flamands. La fédération avait introduit un recours afin d’obtenir les mêmes conditions que les hôtels, maisons et appartements de vacances non collectifs, qui ont pu rester ouverts.