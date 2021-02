Super Bowl: le légendaire Tom Brady mène Tampa Bay vers la victoire et décroche un 7e sacre personnel (vidéo)

A 43 ans, un âge canonique dans un championnat broyeur d’organismes, «Tom Terrific» a encore écrit en lettres dorées une nouvelle page de sa légende, au terme de sa dixième finale disputée en 21 saisons et gérée d’une main de maître.

Le quarterback, dont beaucoup pensaient à tort que le pantagruélique palmarès, bâti pendant deux décennies sous le maillot des New England Patriots (six sacres), ne pouvait pas plus grossir avec Tampa Bay, a démontré qu’il n’est toujours pas rassasié et que le temps n’avait pas d’emprise sur lui.

«Je suis si fier des gars, on avait confiance en nous, on savait qu’on gagnerait ce soir, n’est-ce pas?», a-t-il dit en s’adressant aux quelque 25.000 spectateurs présents au Raymond James Stadium pour assister à cet évènement planétaire, en dépit de la pandémie de coronavirus qui sévit aux Etats-Unis.