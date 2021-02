Hein Vanhaezebrouck furieux après La Gantoise – Eupen: «C’est la faillite du VAR, les arbitres doivent soigner leurs yeux»

Le coach des Buffalos était très remonté dimanche soir au terme de la rencontre. Il s’estime floué par l’arbitrage et a notamment pointé le doigt contre le VAR. « Les gens me demandent comment on a fait à partager 2-2 alors qu’on a marqué 3 buts et nos adversaires un seul. Je ne sais pas quoi leur répondre. »

Vanhaezebrouck fait dans un premier temps référence au premier but eupenois signé Prevljak et validé par le VAR. « On voit dès le premier ralenti que Baby touche la balle (NDLR : il l’a reconnu après le match), ce qui met Prevljak hors-jeu d’un bon mètre. Il y a deux options : soit il y avait de la neige sur les fenêtres du VAR et les arbitres n’ont rien vu, soit ils doivent se rendre d’urgence chez un ophtalmologue. »